ANASAYFA

Mehmetçiğe destek konvoyu

Mehmetçiğe destek konvoyu
Umutcan İşledici - Serkan Çetinkaya / Adana’da sosyal medya üzerinden örgütlenen 2 bin kişi, 150 araç ile Zeytin Dalı Harekatı kapsamında askerlere moral vermek için Hatay’ın Reyhanlı ilçesine gitti.
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