Mehmetçiğe destek konvoyu

Umutcan İşledici - Serkan Çetinkaya / Adana’da sosyal medya üzerinden örgütlenen 2 bin kişi, 150 araç ile Zeytin Dalı Harekatı kapsamında askerlere moral vermek için Hatay’ın Reyhanlı ilçesine gitti.