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Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı

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Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı
Meteoroloji`den kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı. Peki, hangi illerimizde yağış bekleniyor?
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