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Emekli ikramiyesinin ödeneceği tarih açıklandı!

Emekli ikramiyesinin ödeneceği tarih açıklandı!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu, emeklilere verilecek bayram ikramiyesinin Haziran ayının başında ödeneceğini açıkladı.
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