ANASAYFA

Nebahat Çehre’nin acı günü

Nebahat Çehre’nin acı günü
Usta oyuncu Nebahat Çehre’nin annesi Fethiye Müzeyyen Nar, düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.
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