ANASAYFA

Yeni bir paket daha yolda!

Yeni bir paket daha yolda!
Hükümet, milyonlarca insanı ilgilendiren, imar affı, vergi ve sigorta borçlarının yeniden yapılandırılması ve emekliye ikramiyeyi içeren torba yasadan sonra, ikinci bir paket daha hazırladı.
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