Önce evi kurşunlandılar sonra polisten kaçmak isterken kıskıvrak yakalandılar

Adana’da bir eve pompalı tüfekle ateş açan şahıslar araçlarıyla kaçtığı sırada polislerin yola kapan atması üzerine yakalandı. Araçta boş kovan ve bir miktar esrar ele geçirildi.