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Ordu'da hayran bırakan manzara

Ordu'da hayran bırakan manzara
Fotoğraflar: Mustafa Bıyık /Ordu’nun yüksek kesimlerinde oluşan sis görenleri hayran bırakıyor.
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