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Ormanlık alanda korkutan yangın! Köyler boşaltılıdı haberine yalanlama

Ormanlık alanda korkutan yangın! Köyler boşaltılıdı haberine yalanlama
Kastamonu’nun Araç ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında şuanda yaklaşık 200 dekarlık bir orman arazisi zarar gördü
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