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Otobüs firması İstanbul’a giden 20 yolcuyu yolda bıraktı

Otobüs firması İstanbul’a giden 20 yolcuyu yolda bıraktı
Diyarbakır-İstanbul seferi yapan otobüs firması 20 yolcuyu Siverek ilçe girişinde bırakıp gitti.
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