ANASAYFA

Pazarlık masası

Pazarlık masası
Türkiye, Rusya ve İran bugün Tahran’da, Suriye’de silahlı muhalefetin elinde kalan en büyük yerleşim bölgesiyle ilgili pozisyonlarını masaya yatıracak.
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