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Pistten çıkan uçağın akıbeti belli oldu

Pistten çıkan uçağın akıbeti belli oldu
Trabzon Havalimanı`nda 13 Ocak akşamı iniş sırasında pistten çıkan Pegasus Havayolları uçağı Trabzon’da kültür ve sanata hizmet edecek.
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