ANASAYFA

Piyasa değeri 2 milyonluk 16 araca el konuldu

Piyasa değeri 2 milyonluk 16 araca el konuldu
Adana`da yurt dışından getirilen ve Türkiye`de kalma süresi geçen, yaklaşık piyasa değeri 2 milyon lira olan lüks sınıfındaki cip ve otomobilin de olduğu 16 araca el konuldu.
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