Piyasa değeri 2 milyonluk 16 araca el konuldu

Adana`da yurt dışından getirilen ve Türkiye`de kalma süresi geçen, yaklaşık piyasa değeri 2 milyon lira olan lüks sınıfındaki cip ve otomobilin de olduğu 16 araca el konuldu.