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PKK, PYD/YPG operasyonu: 15 gözaltı

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PKK, PYD/YPG operasyonu: 15 gözaltı
Adana’da terör örgüt PKK ve Suriye uzantısı PYD/YPG’ye yönelik düzenlenen operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.
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