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PKK/KCK’ya şafak vakti baskın: 17 gözaltı

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PKK/KCK’ya şafak vakti baskın: 17 gözaltı
Adana’da bölücü terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonda 3’ü kadın 17 kişi gözaltına alındı.
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