ANASAYFA

PKK’ya üçlü kıskaç

PKK’ya üçlü kıskaç
Kandil ve Sincar’a büyük çaplı operasyon sinyali veren Ankara, şimdi de terör örgütü PKK’nın eleman devşirdiği ‘Mahmur Mülteci Kampı’ için düğmeye bastı.
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