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Primi düşük yatan işçi istifa ederse tazminat alacak

Primi düşük yatan işçi istifa ederse tazminat alacak
Maaşı eksik ve geç yatan işçi, yüksek ücret almasına rağmen sigorta priminin düşük gösterildiğini gerekçe göstererek istifa etti. İş verenin kıdem tazminatı vermediği işçiyi Yargıtay haklı buldu.
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