Primi düşük yatan işçi istifa ederse tazminat alacak

Maaşı eksik ve geç yatan işçi, yüksek ücret almasına rağmen sigorta priminin düşük gösterildiğini gerekçe göstererek istifa etti. İş verenin kıdem tazminatı vermediği işçiyi Yargıtay haklı buldu.