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Rize'de kaybolan dana Trabzon'da bulundu!

Rize'de kaybolan dana Trabzon'da bulundu!
Rize’de Kurban Bayramı’nın 1. günü kesilmek üzereyken ipini koparak dana kaçmaya başladı. Haberin videosunu izlemek için tıklayın
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