ANASAYFA

Sahte doktor gözaltına alındı

Sahte doktor gözaltına alındı
İstanbul’da yıllarca sahte belge ve diploma ile kendisini doktor olarak tanıtıp çaresiz hastaların ameliyatına girdiği tespit edilen sahte doktor, polisin operasyonu sonucunda yakalanarak gözaltına alındı.
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