ANASAYFA

Sahura kalktı hırsızı evde görünce...

Sahura kalktı hırsızı evde görünce...
Olay, saat 02.45 sıralarında Seyhan İlçesi Şakirpaşa Mahallesi 42121 sokakta bulunan 2 katlı müstakil bir evde meydana geldi.
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