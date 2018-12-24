ANASAYFA
Sakın başkasının gözyaşını silmeyin!
Başkasının göz yaşını elle silmek zararlı mıdır? Saatlerce bilgisayar oyunu oynamak hangi hastalıklara davetiye çıkarır? Gözümüze yabancı bir cisim kaçarsa ne yapmalıyız? İşte göz sağlığını korumanın yolları.
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