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Şampiyon takım kupasını aldı

Şampiyon takım kupasını aldı
Antalya Süper Amatör Ligi’nde şampiyon olan Konyaaltı Belediyespor, şampiyonluk kupasını aldı. Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, şampiyonluk kupasını futbolcularla birlikte alarak, coşkularına ortak oldu.
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