ANASAYFA

Şanlıurfa'da çatışma: 3 asker yaralı

Şanlıurfa'da çatışma: 3 asker yaralı
Şanlıurfa`nın Suruç ilçesinde askerler ile uyuşturucu satıcıları arasında çıkan çatışmada 3 asker ile 1 şüpheli yaralandı.
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç