Şehit üsteğmenin mezarı 103 yıl sonra bulundu

Tarihin en kanlı savaşlarından biri olan Çanakkale Savaşları’nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası`nda şehit Üsteğmen Ahmet Şevki’nin 103 yıl sonra mezarı bulundu.