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Şehit üsteğmenin mezarı 103 yıl sonra bulundu

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Şehit üsteğmenin mezarı 103 yıl sonra bulundu
Tarihin en kanlı savaşlarından biri olan Çanakkale Savaşları’nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası`nda şehit Üsteğmen Ahmet Şevki’nin 103 yıl sonra mezarı bulundu.
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