ANASAYFA

'Sen Anlat Karadeniz' bu hafta da Diriliş'ten önde!

Haberin detayı için tıklayınız...

'Sen Anlat Karadeniz' bu hafta da Diriliş'ten önde!
ATV`nin hızlı başlayan dizisi `Sen Anlat Karadeniz` reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Bu hafta da Diriliş Ertuğrul`dan önde olan karadeniz dizisi her çarşamba gündeme oturuyor.
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç