'Sen Anlat Karadeniz' bu hafta da Diriliş'ten önde!

ATV`nin hızlı başlayan dizisi `Sen Anlat Karadeniz` reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Bu hafta da Diriliş Ertuğrul`dan önde olan karadeniz dizisi her çarşamba gündeme oturuyor.