SGK, 5 kanser ilacını geri ödeme kapsamına aldı
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sağlık Uygulama Tebliğindeki değişikliklerle, 5 adet kanser ilacının geri ödeme kapsamına alınarak vatandaşların erişimine açıldığını bildirdi.
SGK, Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sağlık Uygulama Tebliğindeki değişikliklerle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren tebliğe göre; Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri talepleri doğrultusunda gazi ve şehit yakınları ile er-erbaş olarak askerlik görevini ifa edenlerden otelcilik hizmetleri ve istisnai sağlık hizmetleri kapsamında da ilave ücret alınmayacak