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SGK, 5 kanser ilacını geri ödeme kapsamına aldı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sağlık Uygulama Tebliğindeki değişikliklerle, 5 adet kanser ilacının geri ödeme kapsamına alınarak vatandaşların erişimine açıldığını bildirdi.
SGK, 5 kanser ilacını geri ödeme kapsamına aldı
SGK, Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sağlık Uygulama Tebliğindeki değişikliklerle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren tebliğe göre; Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri talepleri doğrultusunda gazi ve şehit yakınları ile er-erbaş olarak askerlik görevini ifa edenlerden otelcilik hizmetleri ve istisnai sağlık hizmetleri kapsamında da ilave ücret alınmayacak
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