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  • Silivri'de feci kaza! Öyle bir şekilde can verdi ki…

Silivri'de feci kaza! Öyle bir şekilde can verdi ki…

Silivri'de feci kaza! Öyle bir şekilde can verdi ki…
Silivri’de meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.
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