ANASAYFA

Şişli’de ağaca asılı ceset bulundu

Şişli’de ağaca asılı ceset bulundu
Şişli’de sabah saatlerinde yeşillik alanda ağaca asılı halde bir ceset bulundu.
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