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Son ankette 'Cumhur İttifakı'nın oy oranı belli oldu!

Son ankette 'Cumhur İttifakı'nın oy oranı belli oldu!
ANAR araştırma şirketinin Genel Müdürü İbrahim Uslu, katıldığı televizyon programında yaptıkları son anketin sonuçlarını paylaştı.
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