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iha.com.tr »
Son dakika! ABD'li senatör McCain hayatını kaybetti
Son dakika! ABD'li senatör McCain hayatını kaybetti
Arizona Senatörü olarak görev yapan Senatör John McCain, 81 yaşında vefat etti.
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