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Son depremler... Çanakkale'de deprem

Son depremler... Çanakkale'de deprem
Çanakkale`nin Çan ilçesinde saat 05:04`te 4.3 şiddetinde deprem meydana geldi. Bu depremin ardından ilçede 2.7, 1.8 ve 3.1 büyüklüklerinde olmak üzere 3 deprem daha oldu.
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