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Soyağacına günlük kota! 310 binden fazla kişi soyunu öğrendi

Soyağacına günlük kota! 310 binden fazla kişi soyunu öğrendi
Yoğun ilgi nedeniyle askıya alınan e-devlet soyağacı sorgulama işlemi için yeni karar verildi, günlük kota geldi. Kaynak: Habertürk
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