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Soyunma odasında Cenk Tosun sürprizi! Maçtan önce kaptan Oğuzhan'ı aradı ve...

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Soyunma odasında Cenk Tosun sürprizi! Maçtan önce kaptan Oğuzhan'ı aradı ve...
Everton’a transfer olan Cenk Tosun, Antalyaspor maçı öncesinde kaptan Oğuzhan’ı arayıp başarılar diledi. Kaynak: Fanatik
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