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Sulama kanalında kaybolmuştu! Cansız bedeni bulundu

Sulama kanalında kaybolmuştu! Cansız bedeni bulundu
Adana’da baba ile serinlemek için suama kanalına giren 18 gencin cesedi yaklaşık 20 kilometre uzakta vatandaşlar tarafından bulundu.
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