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Binlercesi Türkiye’den geri dönüyor... Çoğu orada kalmak istiyor!

Binlercesi Türkiye’den geri dönüyor... Çoğu orada kalmak istiyor!
Türkiye’de yaşayan Suriyelilerin Ramazan Bayramı’nı ülkelerinde geçirmek için dönüş yolculuğu sürüyor.
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