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Tayvan'da 6,4 büyüklüğünde deprem: 4 ölü, 225 yaralı

Tayvan'da 6,4 büyüklüğünde deprem: 4 ölü, 225 yaralı
Cenk Özkömür / Tayvan’da dün gece meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki depremde 4 kişi hayatını kaybederken, 225 kişi yaralandı.
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