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Temizlik görevlisinin intikamı

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Temizlik görevlisinin intikamı
Manavgat Sarılar Mahallesi Muhittin Ersoy Bulvarı üzerinde bir işyerinin çalışanları, akşam kaldırıma bıraktıkları çöpleri sabah işyerinin içerisinde görünce şok oldu.
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