ANASAYFA

Terör bölgesine geniş çaplı operasyon

Terör bölgesine geniş çaplı operasyon
Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde terör örgütü pkk’ya yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Sıcak bölgeden sabahın ilk ışıklarıyla helikopter sevkiyatı başladı.
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