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Tır Kamyona Arkadan Çarptı: 2 Yaralı

Tır Kamyona Arkadan Çarptı: 2 Yaralı
Manisa’nın Kula ilçesinde bir tırın kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
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