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iha.com.tr »
'Tosun'un 'kedicik' merakı
'Tosun'un 'kedicik' merakı
Çiftlik Bank’ın firari Ceo’su Mehmet Aydın`ın başka isimle açtığı sosyal medya hesaplarından Adnan Oktar’ın `kedicik`lerini takip ettiği ortaya çıktı.
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2018 Ramazan ne zaman? Ramazan orucu ne zaman başlıyor? Ramazan ayı başlangıç tarihi...
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