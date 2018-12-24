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Tunceli'de teröristlerin sığınaklarında ele geçirildi!

Tunceli'de teröristlerin sığınaklarında ele geçirildi!
Tunceli`de düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK`nın kullandığı 10 sığınak ve 3 el yapımı patlayıcı imha edildi, 50 kilogram amonyum nitrat ile çok sayıda malzeme ele geçirildi.
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