ANASAYFA

Türkiye büyüyecek enflasyon düşecek

Türkiye büyüyecek enflasyon düşecek
Ekonominin tek elden yürütülmesi gerektiğini söyleyen Ağbal, yeni dönemde ekonominin daha hızlı büyüyüp enflasyonun tek haneye ineceğini ifade etti...
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