Türkiye günlerce bu babayı konuşmuştu! Dehşete düşüren gerçek ortaya çıktı…

Adana`da 8 ay önce 13 yaşındaki kıza tecavüz ettiği ve hamile bıraktığı ileri sürülerek kızın babası tarafından öldürülen çocuğun, bebeğin babası olmadığı ortaya çıktı.