ANASAYFA

Türkiye'de bulunmuyor! Görenler şoke oldu

Türkiye'de bulunmuyor! Görenler şoke oldu
Bitez sahilinde oturan vatandaşlar karşılarından siyah renkli kuğu görünce şok oldu..
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