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Türkiye'nin dört bir yanından bu mezarlığı görmeye geliyorlar

Türkiye'nin dört bir yanından bu mezarlığı görmeye geliyorlar
Çanakkale’nin Yenice ilçesine bağlı Seyvan köyü mezarlığında bulunan anne ile kızının birleşen mezarlarını insanlar yurdun değişik yerlerinden görmeye geliyor.
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