Ünlü ismi binler uğurladı! Yer: Diyarbakır...

İstanbul’da müzik yapım şirketi olup, müzik dünyasında `Zaza Şehmuz` olarak bilinen ve dün Diyarbakır’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Şehmuz İlgin’i son yolculuğuna binlerce kişi uğurladı.