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Ünlü ismi binler uğurladı! Yer: Diyarbakır...

Ünlü ismi binler uğurladı! Yer: Diyarbakır...
İstanbul’da müzik yapım şirketi olup, müzik dünyasında `Zaza Şehmuz` olarak bilinen ve dün Diyarbakır’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Şehmuz İlgin’i son yolculuğuna binlerce kişi uğurladı.
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