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Ünlü kulüp faaliyetlerini sona erdirdiğini açıkladı

Ünlü kulüp faaliyetlerini sona erdirdiğini açıkladı
Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, kulüp faaliyetlerini sona erdirdiğini açıkladı.
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