Ünlü sanatçı Arif Sağ'dan haber var!

Türk Halk Müziği sanatçısı Arif Sağ, bu sabah saat 08.00’de, açık beyin ameliyatına alındı. Arif Sağ`ın son sağlık durumuyla ilgili Onur Akay açıklama yaptı.