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Kaybolan Şarkıcı Onur Can Özcan'dan kötü haber! Onurcan Özcan kimdir?

Kaybolan Şarkıcı Onur Can Özcan'dan kötü haber! Onurcan Özcan kimdir?
Şile`den denize açılan fiber teknenin batması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, genç şarkıcı Onurcan Özcan ise denizde kayboldu. Onurcan Özcan kimdir?
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