ANASAYFA

Üst geçide çarpan TIR yola devrildi

Üst geçide çarpan TIR yola devrildi
Olay, saat 00:30 sıralarında Bakırköy Sahil yolu Rauf Orbay caddesi üzerinde meydana geldi.
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