ANASAYFA

Vali konağının yanında şüpheli valiz alarmı

Vali konağının yanında şüpheli valiz alarmı
Olay, saat 22.30 sularında Kocaeli’nin İzmit ilçesi Akçakoca Mahallesi İnönü Caddesi’nde meydana geldi.
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç